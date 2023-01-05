شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصري بعد انتهاء الجولة الحادية عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسدل الستار اليوم الأربعاء على منافسات الجولة الحادسة عشر من الدوري المصري 2023، والتي شهدت تغييرات كبيرة في جدول الترتيب

وبعد انتهاء الجولة 11 يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء منافسات الجولة الـ 11 بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك أقرب المنافسين.

كان الزمالك تخلى عن القمة عقب الخسارة في المباراة الأخيرة أمام فريق أسوان 2/1، فيما اعتلى الأهلي القمة بفارق 3 نقاط عن الزمالك بعد فوزه على بيراميدز في المباراة الأخيرة بثلاثية نظيفة.