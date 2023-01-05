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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصري بعد انتهاء الجولة الحادية عشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اسدل الستار اليوم الأربعاء على منافسات الجولة الحادسة عشر من الدوري المصري 2023، والتي شهدت تغييرات كبيرة في جدول الترتيب
وبعد انتهاء الجولة 11 يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء منافسات الجولة الـ 11 بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك أقرب المنافسين.
كان الزمالك تخلى عن القمة عقب الخسارة في المباراة الأخيرة أمام فريق أسوان 2/1، فيما اعتلى الأهلي القمة بفارق 3 نقاط عن الزمالك بعد فوزه على بيراميدز في المباراة الأخيرة بثلاثية نظيفة.
ويستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض مباراة الجولة الـ12 لبطولة الدوري العام الخميس 5 يناير 2023 حيث سيلعب الأهلي ضد فريق إنبى عند الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة فيما سيلعب الزمالك أمام فريق الداخلية عند السابعة مساء بتوقيت القاهرة . وجاء ترتيب الدورى بعد انتهاء الجولة كالتالي
ترتيب الدوري بعد الجولة 11
ترتيب الدوري بعد الجولة 11