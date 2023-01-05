شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون مارتشينياك حكم نهائى كأس العالم يزور الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحكم البولندي سيمون مارتشينياك حكم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا على زيارة الأهرامات مع طاقمه المعاون، وذلك على هامش تواجده في مصر بعدما أدار مباراة الأهلي وبيراميدز، الإثنين الماضى فى إطار الجولة الـ 11 لمسابقة الدورى المصري الممتاز.

وتواجد الحكم البولندي البالغ من العمر 41 سنة، بصحبة الطاقم المعاون فى منطقة الأهرامات بعدما بات أول بولندي يقود نهائي كأس عالم؛ البطولة الأكبر فى عالم كرة القدم؛ والذى جمع بين الأرجنتين وفرنسا، وحسمه منتخب التانجو فى النهاية وتوج بلقب مونديال 2022.

وأدار البولندي سيمون مارتشينياك نهائى كأس مصر الأخير بين الأهلي والزمالك، والذى انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.

وبدأ مارتشينياك مسيرته التحكيمية في عمر 21 سنة كحكم لمباريات الهواة، قبل أن يتحول إلى الاحتراف فى 2006، وفى 2009 حصل على شارة التحكيم في دوري الدرجة الأولى البولندي، ثم جرى اعتماده حكماً دولياً فى 2011.

ومنذ 2014 أصبح مارتشينياك أحد حكام البطولات الأوروبية للأندية وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وفي 2018 أدار أولى مبارياته المونديالية، وفي العام نفسه أدار مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وخلال مسيرته الكاملة أدار مارتشينياك 551 مباراة احتسب خلالها 2221 بطاقة صفراء و74 بطاقة حمراء من إنذارين و67 بطاقة حمراء مباشرة.