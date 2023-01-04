الامارات | 6 محطات جهزت «الأبيض» لـ «خليجي 25»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض تحدي كأس الخليج العربي «خليجي 25»، التي ستقام في مدينة البصرة العراقية من السادس إلى 19 الجاري، ويلعب خلالها المنتخب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين والكويت. ويأمل المنتخب، الذي بدأ تحضيراته للبطولة مبكراً، في الظهور المشرف، وتغيير الصورة التي ظهر بها في الفترة الماضية، حيث لم يكن مقنعاً للشارع الرياضي، الذي ينتظر من لاعبي «الأبيض» تقديم الأفضل دائماً.

وتسود حالة من التفاؤل أوساط الشارع الرياضي في إمكانية أن يحقق المنتخب إنجازاً جديداً لكرة الإمارات في البطولة الخليجية، رغم صعوبة المهمة، خصوصاً أنه يضم في صفوفه عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب الذين يشاركون في البطولة لأول مرة. وتبرز ست محطات أساسية جهزت «الأبيض» للبطولة الخليجية، أبرزها: مشاركة اللاعبين مع فرقهم في دوري أدنوك الذي انطلق سبتمبر الماضي، وتوقف أخيراً عند الجولة 12.

ومنها أيضاً، خوض المنتخب مباراة ودية مهمة في نوفمبر الماضي أمام الأرجنتين بقيادة النجم العالمي ليونيل ميسي، وكانت هذه آخر مباراة إعدادية لـ«التانغو»، قبل مشاركته في كأس العالم الأخيرة بقطر، والتي توّج بلقبها، بجانب أيضاً مباراة ودية أخرى في نفس الشهر مع كازاخستان. واستفاد «الأبيض» في ودية الأرجنتين رغم الخسارة، لاسيما من حيث ثقة اللاعبين بأنفسهم أمام فريق يضم ميسي وكبار نجوم الكرة العالمية، وإزالة الرهبة، خصوصاً للعناصر الشابة في صفوف المنتخب.

ومن المحطات أيضاً معسكر النمسا في سبتمبر الماضي، الذي خاض خلاله المنتخب وديتين أمام باراغواي وفنزويلا، وهو أول تجمع خارجي للمنتخب في عهد أروابارينا، الذي تعرّف من خلاله إلى اللاعبين، بجانب الودية التي خاضها قبل ذلك، أمام غامبيا في دبي في مايو الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، ثم مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2022، أمام أستراليا وخسرها المنتخب بصعوبة 2-1.

واختتم المنتخب محطات الإعداد للبطولة الخليجية، من خلال معسكر داخلي في دبي نهاية ديسمبر الماضي، وخاض خلاله تجربة ودية أمام لبنان يوم 30 الماضي حقق خلالها الفوز بهدف نظيف سجله تيغالي. وبلغ إجمالي المباريات التي خاضها المنتخب منذ تولي أروابارينا تدريبه تسع مباريات، منها ثلاث مباريات رسمية.

وجرب الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني، خلال محطات الإعداد المختلفة، عدداً كبيراً من اللاعبين وصولاً إلى التشكيلة الأساسية وطريقة وأسلوب اللعب الذي سيخوض به مبارياته في كأس الخليج، واستقر على 23 لاعباً في القائمة الرسمية التي سافرت إلى البصرة الإثنين الماضي.

من جانبه، أكد حارس مرمى المنتخب السابق، عبدالقادر حسن، أنه رغم الغيابات المؤثرة، فإن ثقتهم كبيرة بلاعبي المنتخب، مشيراً إلى أن البطولة تقام بنظام المجموعات، وأن الأمر يتوقف على كيفية تخطي كل مرحلة من مراحل البطولة. وقال عبدالقادر حسن لـ«الإمارات اليوم»: «كل المحطات التي مرّ بها المنتخب في الفترة الماضية، كانت مهمة في عملية إعداد وتجهيز المنتخب، والتحضيرات لم تتوقف، بل استمرت بشكل جيد، وأتمنى التوفيق للمنتخب في كأس الخليج المرتقبة».

المحطات الـ 6

■ مباراة ودية للمنتخب أمام غامبيا في مايو الماضي.

■ لقاء الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم أمام أستراليا.

■ مشاركة اللاعبين في دوري أدنوك للمحترفين.

■ معسكر النمسا، وخوض وديتين أمام باراغواي وفنزويلا.

■ خوض مباراتين وديتين مع الأرجنتين وكازاخستان نوفمبر الماضي.

■ آخر معسكر إعداد بدبي، وخوض مباراة ودية أمام لبنان.