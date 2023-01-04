أنتوني يتصدر أعلى 10 صفقات سجلت خلال عام 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت صحيفة «سبورت» الإسبانية أعلى 10 صفقات سجلت خلال عام 2022 الذي ودعناه، بعد أن شهد عدة صفقات قياسية في عالم كرة القدم، وفقا لأرقام موقع «ترانسفير ماركت» الألماني المتخصص في الإحصاءات الرياضية

ودخل عمالقة الكرة الأوروبية في صراع محتدم من أجل الظفر بتوقيع نجوم ساطعة في سماء الساحرة المستديرة من شأنهم تقديم الإضافة المرجوة، ومساعدة الفرق في تحقيق الانتصارات ورفع الألقاب.



أنتوني





ويسلي فوفانا





أوريليان تشواميني





داروين نونيز





دوزان فلاهوفيتش



وكما جرت العادة في سوق الانتقالات، فقد تصدرت الأندية الإنجليزية السباق، وعقدت أغلى الصفقات هذا الموسم.تمكن مانشستر يونايتد من الحصول على أكثر اللاعبين المطلوبين في السوق، وفعل ذلك في اللحظة الأخيرة من الميركاتو الصيفي، أي يوم 30 أغسطس، ودفع من أجل ضم الموهبة البرازيلية أغلى قيمة مالية في 2022، بلغت 95 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين مكافآت، قادما من نادي أياكس الهولندي.قادما من ليستر سيتي، دفع «البلوز» لضمه 81.4 مليون يورو إضافة إلى 6 ملايين متغيرات، وهو ثاني أغلى شراء في تاريخ النادي الإنجليزي بعد أن دفع تشلسي 113 مليون يورو عام 2021 لضم «الدبابة» البلجيكية روميلو لوكاكو قادما من إنتر ميلان. ولعب 6 مباريات فقط حتى الآن، بعد أن تعرض لإصابة على مستوى الركبة.أبرز صفقة في الدوري الإسباني هذا الموسم، فالنجم الفرنسي انضم للريال قادما من موناكو الفرنسي مقابل 80 مليون يورو، إضافة إلى 20 مليونا متغيرات، وهو رابع أكبر انتقال في تاريخ «الملكي» بعد كل من غاريث بيل وإيدين هازارد وكريستيانو رونالدو.بعد رحيل السنغالي ساديو ماني عن ليفربول ، تعاقد الأخير مع الأوروجوياني نونيز في صفقة قياسية بلغت قيمتها 75 مليون يورو، إضافة إلى 25 مليونا متغيرات، وهي أغلى تعاقد في تاريخ «الريدز»، متجاوزا صفقة فرجيل فان دايك عام 2017 التي بلغت 84.6 مليون يورو.انتقل النجم الصربي من فيورنتينا الإيطالي إلى يوفنتوس مقابل 70 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين مكافآت؛ وهي أغلى صفقة في تاريخ «الفيولا».

وسجل فلاهوفيتش هذا الموسم 7 أهداف وصنع هدفين في 15 مباراة مع نادي «السيدة العجوز».



كاسيميرو





ماتياس دي ليخت





مارك كوريلا ​​​​​​​



حزن كثيرون لمغادرة واحد من صناع ألقاب ريال مدريد للفريق في اتجاه نادي مانشستر يونايتد، لكن الصفقة كانت من الأغلى هذا الموسم، وبلغت 69 مليون يورو، بالإضافة إلى 11.5 مليون يورو مكافآت.كان قريبا جدا من الانضمام إلى برشلونة ، لكن قلب دفاع يوفنتوس السابق الذي سطع نجمه داخل أياكس الهولندي، انتقل آخر المطاف إلى بايرن ميونخ مقابل 67 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين مكافآت، وأصبح بذلك ثاني أغلى صفقة لبايرن ميونخ بعد الفرنسي لوكاس هرنانديز، الذي وقع في كشوفات النادي عام 2019 مقابل 80 مليون يورو.الجناح الكتالوني الذي ترعرع في أكاديمية برشلونة، انضم إلى تشلسي قادما من برايتون مقابل 65 مليون يورو، إضافة إلى 8 ملايين يورو مكافآت، وخاض 14 مباراة في الدوري الإنجليزي و4 في دوري أبطال أوروبا

بهذه الصفقة، أصبح كوريلا رابع أغلى لاعب إسباني في التاريخ بعد كل من الحارس كيبا (من أتلتيك بلباو إلى تشلسي)، وموراتا (من ريال مدريد إلى تشلسي)، ورودري (من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي).



ألكسندر إيساك





إيرلينغ هالاند



بات الأغلى في تاريخ الكرة السويدية بعد أن انتقل من ريال سوسيداد الإسباني إلى نيوكاسل الإنجليزي مقابل 65 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو مكافآت، متجاوزا مواطنه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (صفقة انتقاله من إنتر ميلان إلى برشلونة)، وسجل إيساك هدفين في 3 مباريات لعبها.هو بلا شك التعاقد الأنجح حتى الآن خلال هذه السنة، فقد دفع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 60 مليون يورو بعد أن دفع «السيتيزنز» بند الشرط الجزائي في عقده مع بروسيا دورتموند.

وحتى اليوم، يتصدر النجم النرويجي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 21 هدفا في 16 مباراة لعبها في البريميرليغ.