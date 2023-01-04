عودة الانتصار شعار ضمك أمام الرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة عصر اليوم لقاء ضمك وضيفه الرائد ضمن مواجهات الجولة الـ12 من منافسات دوري روشن للمحترفين.

ويسعى صاحب الأرض والجمهور ضمك إلى استعادة نغمة الانتصارات من هذه المواجهة بعد أن غابت في الجولات الثلاث الأخيرة والتي انتهت جميعها بالتعادل ويعود الفوز الأخير لضمك للجولة الـ 8 أمام العدالة.

ويعول ضمك على أرضه وجمهوره، حيث لم يخسر هذا الموسم في جميع لقاءاته التي أقيمت على ملعب المحالة، ويطمح أن يكون لقاء اليوم هو بوابة العودة لسكة الانتصارات.

من جهته يأمل مدرب ضمك الكرواتي كرشمير ريزتش أن يكون لقاء الهلال الماضي وما حدث خلاله دافعا قويا للاعبي فريقه لتحقيق الانتصار أمام الرائد خصوصا وأن ضمك استطاع العودة أمام الهلال بعد التأخر بهدفين. كما يطمح لضمك للفوز أمام ضيفه وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعد فوز ضمك على الرائد الموسم الماضي ذهابا وإيابا وهي الوحيدة لفارس الجنوب في تاريخ مواجهات الفريقين. على الطرف الآخر يأتي الرائد لهذه المواجهة قادما من الخسارة في لقاء الديربي أمام التعاون في الجولة الماضية ويبحث عن تصحيح وضعه والعودة بنقاط ثمينة من الجنوب إذا تمكن من الفوز.

ويستند الرائد على تفوقه أمام خصمه في تاريخ مواجهة الفريقين، حيث استطاع الرائد تحقيق أربعة انتصارات متتالية كانت جميعها في الموسمين اللذين سبقا وقد تواجه ضمك والرائد في 6 مواجهات خلال منافسات دوري المحترفين لم يسبق أن انتهى أي لقاء بالتعادل بينهما.

قبل المواجهة

• تواجه الفريقان 6 مرات، فاز ضمك 2 مقابل 4 للرائد.

• لم يسبق أن حضر التعادل في تاريخ مواجهة الفريقين في دوري المحترفين.

• حقق الرائد أربعة انتصارات متتالية ومن ثم استطاع ضمك تحقيق انتصارين متتاليين الموسم الماضي.

• حقق ضمك ثلاثة تعادلات متتالية في الجولات الأخيرة الماضية.

• لم يخسر ضمك على ملعبه هذا الموسم حتى الآن.

• لم يتعادل الرائد هذا الموسم في أي لقاء فاز 4 وخسر 7 مواجهات.

• خسر الرائد لقاء الجولة الماضية أمام جاره التعاون.