النصر يستعد للطائي دون مهاجم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي، يلتقي فريق النصر ضيفه الطائي على مرسول بارك اليوم الخميس.

ويدخل النصر متصدرا بـ26 نقطة في ترتيب الدوري عقب تجاوزه الخليج لحساب الجولة الـ11، منتشيا بأجواء الصدارة وانضمام اللاعب العالمي الكبير البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تحدث بأنه سعيد بانضمامه، مبديا استعداده للمشاركة في لقاء الطائي وأعاز الأمر للمدرب، مع أن الأقرب استبعاد مشاركة اللاعب نظرا لحاجته للراحة والاستقرار بعد رحلة طويلة وحفل تقديم كبير الثلاثاء ومن أجل الانتهاء من الملفات التعاقدية وخلافه.

ويغيب من صفوف النصر في لقاء الطائي أيمن يحيى وأبوبكار فينيست للإصابات العضلية.

في الجانب الآخر يحل الطائي ضيفا على النصر، وهو بالمركز السابع بـ18 نقطة بمعنويات عالية جدا بعد تجاوزه للباطن في الجولة الماضية برباعية نظيفة، كما حصل الثالوث كولينز فاي، وسيميدو، وأمير سعيود، على التقييم الأعلى في ذات الجولة ضمن قائمة ضمت 11 لاعبا، ويعول البرتغالي بيبا على جهوزية شبه كاملة واستعداد نفسي أكبر بعد مكتسبات الجولة الحادية عشرة.

والتقى الفريقان في مواجهتين العام الماضي، فوز للنصر ومثله للطائي، سجل النصر 5 أهداف، وسجل الطائي 3 أهداف .