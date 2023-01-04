رونالدو غير مرغوب فيه بنيوكاسل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إيدي هاو صحة الأنباء التي ربطت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى الفريق، في حال تأهله الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية بريطانية وإسبانية زعمت أن عقد النجم البرتغالي مع فريقه الجديد -النصر السعودي- يتضمن بندا يسمح بانضمامه الموسم المقبل لفريق نيوكاسل على سبيل الإعارة في حال تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

خططنا المستقبلية

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن مصادر أوضحت لها أن البند سيجري تفعيله في حال تأهل نيوكاسل الذي يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليغ- للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في تصريحه قبل مباراة أرسنال في إطار الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي، قال إيدي هاو ردا على سؤال انتقال رونالدو إلى الفريق «الأبيض والأسود» على سبيل الإعارة «أتمنى كل التوفيق لرونالدو في تجربته الجديدة في السعودية، لكن هذا الأمر غير صحيح ولا يدخل في خططنا المستقبلية».

وتأتي هذه الأنباء أيضا، في ظل خطو «الماكبايس» خطوات ثابثة من أجل ضمان مقعد له ضمن الأربعة الكبار والذي يضمن له التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة في 18 مباراة.

من جانبه، أكد كريستيانو رونالدو في الندوة الصحفية التقديمية كلاعب جديد للفريق «النصراوي» أن «مشواره في أوروبا انتهى بعد أن حقق كل الألقاب».

احتفالية تاريخية

من جهة ثانية قدم نادي النصر السعودي لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعشرات آلاف المتفرجين الذين ضاقت بهم مدرجات ملعب «مرسول بارك» معقل «النصر».

ووصل الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال إلى ملعب «مرسول بارك» مرتديا بدلة داكنة اللون بصحبة رئيس النادي مسلي آل معمر في أجواء احتفالية تاريخية اشتملت على عروض الليزر والإضاءات المتنوعة بالملعب وممر الشرف حتى ساحة منتصف الملعب الذي امتلأ بنحو 30 ألف متفرج.

وعلى أنغام «أنت أول عالمي» وهو اللقب المفضل لجماهير النصر كونه أول ناد آسيوي يشارك بكأس العالم للأندية عام 2000، دخل كريستيانو رونالدو إلى أرض الملعب مرتديا زي نادي النصر، ووجه كلمة قال فيها إنه فخور باللعب لنادي النصر وسعيد مع عائلته بهذه الأجواء، ولن يلعب كرة قدم فقط، بل سيدعم مشاريع وبرامج السعودية الرياضية.

وقبل تقديمه للجماهير عقد النجم رونالدو مؤتمرا صحفيا بحضور رئيس نادي النصر مسلي آل معمر ومدرب الفريق، حيث أكد سعادته بالقدوم للسعودية وأنه فخور باللعب لنادي النصر، ويجد دعما من عائلته وكذلك الجماهير.