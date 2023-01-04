الأهلي يسعى للدفاع عن الصدارة عبر أبراج الوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه فريق الوحدة نظيره الأهلي اليوم على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة في افتتاح الجولة 16 من الدوري الممتاز لكرة السلة. ويحتل الوحدة المركز السادس برصيد (24) نقطة، فيما يتصدر الأهلي المسابقة برصيد (29) نقطة. وتستكمل منافسات الجولة غدا الجمعة بإقامة خمس مباريات إذ يلتقي ضباء العاشر برصيد (18) نقطة بنظيره أحد الثالث برصيد (27) نقطة، على صالة جامعة تبوك، ويتواجه التعاون الحادي عشر برصيد (17) نقطة، ونظيره العدالة التاسع برصيد (19) نقطة، على صالة نادي التعاون ببريدة، ويستضيف الاتحاد السابع برصيد (21) نقطة نظيره السلام الثامن برصيد (20) نقطة، وذلك على صالة وزارة وتستكمل منافسات الجولة غدا الجمعة بإقامة خمس مباريات إذ يلتقي ضباء العاشر برصيد (18) نقطة بنظيره أحد الثالث برصيد (27) نقطة، على صالة جامعة تبوك، ويتواجه التعاون الحادي عشر برصيد (17) نقطة، ونظيره العدالة التاسع برصيد (19) نقطة، على صالة نادي التعاون ببريدة، ويستضيف الاتحاد السابع برصيد (21) نقطة نظيره السلام الثامن برصيد (20) نقطة، وذلك على صالة وزارة الرياضة بجدة، ويلتقي النصر الثاني برصيد (28) نقطة بنظيره الأنصار الثاني عشر برصيد (15) نقطة، على صالة نادي النصر بالرياض، ويتواجه الهلال الخامس برصيد (24) نقطة ونظيره الفتح الرابع برصيد (26) نقطة على صالة نادي الهلال بالرياض.

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