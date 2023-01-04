هل يزيد الاتحاد أوجاع الهلال في الكلاسيكو؟

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العميد : جاهزية واستقرار فني وعناصري





اختبار حقيقي لمدرب الاتحاد البرتغالي نونو سانتو في أول مواجهة مباشرة مع الفرق الكبيرة



اكتمال وانسجام عناصري منذ استئناف منافسات الدوري عقب التوقف



تنظيم وقوة في الجانب الدفاعي الاتحادي بقيادة الحاجز أحمد حجازي ومن خلفه البرازيلي مارسيلو غروهي الذي يعيشه توهج مع الفريق



شهية مفتوحة لهجوم الاتحاد لدى الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينهو



من المؤكد الاستغناء عن خدمات البرازيلي هنريكي في مواجهة الليلة والإبقاء على ابن جلدته كونرادو ضمن السباعي الأجنبي



حضور اتحادي كبير بعد نفاد جميع تذاكر الكلاسيكو



سيفتفد الفريق الاتحادي لخدمات الثلاثي أحمد بامسعود ومد الله العليان وعوض الناشري لارتباطهم مع المنتخب في كأس الخليج



رغبة اتحادية في رد الثأر عقب الخسارة بالموسم الماضي ومساهمتها في ضياع لقب الدوري



الزعيم: الكلاسيكو فرصة للعودة لسكة الانتصارات



تراجع كبير يعيشه الفريق الهلالي قبل موقعة الكلاسيكو



ضغوط كبيرة سيواجهها الأرجنتيني رامون دياز في لقاء الليلة خشية الخسارة



محمد البريك سينضم لسلسلة الغيابات بعد سلمان الفرج وياسر الشهراني



جاهزية المالي موسى ماريغا للكلاسيكو بعد غيابه للإصابة في لقاء ضمك



تعثر هلالي أمام النصر وضمك في آخر مواجهتين بدوري روشن



منافسة كبيرة ولقاء خاص بين النيجيري إيغالو والمغربي حمدالله في مواجهة الليلة



تفوق هلالي في منتصف الملعب بحضور كويلارك وكاريلو وسالم الدوسري ومحمد كنو



آخر كلاسيكو كسبه الهلال وأسهم في حصد لقب الموسم الماضي



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار مساء اليوم نحو استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري روشن السعودي ، التي ستجمع الاتحاد ثالث الترتيب (24 نقطة) المستقر فنيا ونتائجيا، بضيفه الهلال (22 نقطة) المتزعزع في نتائجه، والذي يعيش حالة من التراجع، وذلك في كلاسيكو الكرة السعودية ودوري روشن الذي يعيش حالة تنافس كبير واتساع لدائرة التنافس على لقبه.

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