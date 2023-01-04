شكرا لقرائتكم خبر فرسان مكة يتربصون لاصطياد الليث الشبابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن لقاءات الأسبوع الـ12من منافسات دوري روشن للمحترفين، يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، لقاء الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة أمام نظيره الشباب.

يدخل الوحدة لقاء اليوم وفي رصيده 9 نقاط بعد 10 مواجهات ترنح فيها الفريق بين تذبذب مستوياته، مما جعل الإدارة تتعاقد مع المدرب التشيلي لويس سييرا، الذي يبحث عن انتصاره الأول مع فرسان مكة، بعد تعادله في المواجهتين الماضيتين.

ويسعى الوحدة إلى العودة مجددا لسكة الانتصارات، بعد تعثره في الجولات الـ3 الأخيرة، ويطمح أيضا للانتصار أمام الشباب ـ للمرة الأولى ـ، بعد 9 مواجهات لم يحقق فيها أي انتصار أمام ضيفه منذ موسم 2015-2016، الذي حقق فيه الوحدة فوزه الأخير أمام الشباب ضمن مواجهات الفريقين خلال دوري المحترفين.

كما يأمل الوحدة في المحافظة على سجله الخالي من الخسائر، عندما يلعب على أرضه وبين جماهيره هذا الموسم، إذ خاض 4 مواجهات لم يخسر أي منها، انتهت بالمناصفة فوزين وتعادلين.

في الجهة المقابلة، يصل الضيف الفريق الشبابي إلى مكة بحثا عن النقاط الثلاث، والعودة بها إلى العاصمة لمواصلة الانتصارات، واستمرار المنافسة على صدارة الترتيب، خاصة بعد عودته للانتصارات الجولة الماضية أمام الاتفاق، بعد أن كان تعثر بشكل مفاجئ بالخسارة أمام الفتح قبل ذلك، إلا أن الشباب استطاع العودة سريعا لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط خلف المتصدر النصر، وقد يتمكن من خطف الصدارة في حال حقق الفوز في لقائه المؤجل.

نقاط قبل المباراة

• فاز الشباب أمام الوحدة في آخر 7 مواجهات

• لم يحقق الوحدة الفوز أمام الشباب في المواجهات الـ9 الأخيرة بينهما

• يعود الفوز الأخير للوحدة لموسم 2015-2016 على ملعب الشرائع

• لعب الوحدة على أرضه 4 لقاءات هذا الموسم لم يخسر أي منها

• مدرب الوحدة سييرا يبحث عن الانتصار الأول له مع الفريق

• تعثر الوحدة بالخسارة أو التعادل في الجولات الـ3 الأخيرة

• خسر الشباب لقاء وحيدا خارج ملعبه هذا الموسم من أصل 5 مواجهات

• يحتل الشباب المركز الثاني بـ25 نقطة مقابل 9 نقاط للوحدة في المركز الـ13