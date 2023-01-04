شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على مستقبل القاهرة بثنائية وديا استعدادا لمواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلي، على مستقبل القاهرة 2-1 فى المباراة التى أقيمت عصر الأربعاء على ملعبه بالإسماعيلية تحت قيادة ميدو المدير الفني ، فى إطار برنامجه الإعدادي لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الدوري العام، سجل هدفي الدراويش فراس شواط وحسن صابر.

خاض الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد فوزي فى حراسة المرمي وكريم عرفات ومحمد خليفة وحمدي النقاز وأحمد محسن فى خط الدفاع ومحمد مخلوف ومحمد بيومي ومروان حمدي ومحمد عبد السميع وفراس شواط فى خط الوسط وحازم مرسي فى خط الهجوم.

وشارك فى مجريات الشوط الثاني كلا من أحمد عادل عبد المنعم ومصطفي فارس وعلاء ياسر ومحمد عبد الوهاب ومصطفي فارس وأشرف خضر وعبد الله السعيد ونادر فرج ورامي حاتم وحسن صابر ومحمد البحيري وأحمد أشرف الأوزعة وأحمد عبد العزيز.

وحرص الجهاز الفني للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو، فى الاطمئنان على حالة جميع لاعبيه الفنية والبدنية استعدادًا لمواجهة حرس الحدود.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادي العسكري يوم الأحد المقبل، فى إطار الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى ملعب الكلية الحربية بالقاهرة بدلا من ستاد برج العرب بالإسكندرية.

يأتي ذلك بناءًا على رغبة الفريقين فى إقامتها بالقاهرة يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً فى الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعي الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل استعادة مسيرة الإنتصارات لتصحيح وضعه بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.