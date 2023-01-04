شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفوز على منتخب السويس بهدفين في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد فوزا مهما على فريق منتخب السويس بهدفين نظيفين، فى المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من مجموعة القاهرة في القسم الثانى.

بهذا الفوز رفع فريق زد رصيده إلى 28 نقطة متساوي مع المتصدر فريق القناة على قمة ترتيب مجموعة القاهرة ويتبقى للقناة مواجهة غدا مع النصر.

وتستكمل غدا مباريات الأسبوع الثالث عشر من مجموعة القاهرة بـ7 مباريات نارية، بين إيسترن كومبانى مع بتروجت، الترسانة مع الإعلاميين، القناة مع النصر، الإنتاج الحربى مع السكة الحديد، بورتو مع دجلة، مستقبل وطن مع الاتصالات، العبور مع كهرباء الإسماعيلية.

ويستقبل فريق القناة متصدر ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 28 نقطة، فريق النصر صاحب المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، فى مباراة يأمل محمد حليم مدرب القناة فى وقف نزيف النقاط بعد السقوط آخر مباراتين والعودة لسكة الانتصارات للحفاظ على الصدارة، فى المقابل يسعى طارق السيد مدرب النصر إلى مواصلة الانتفاضة والعودة بنتيجة إيجابية للهروب من القاع.

ويحل وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة، ضيفا ثقيلا على بورتو السويس صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة، ويأمل الكرواتى توليتش مدرب دجلة فى مواصلة النتائج الرائعة وتحقيق الثلاث نقاط، فى المقابل يسعى بورتو لاستعادة التوازن وتحقيق الفوز والثلاث نقاط.

ويستضيف فريق الإنتاج الحربى القابع فى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة، فريق السكة الحديد صاحب الوصافة برصيد 25 نقطة، ويسعى حسام عبد العال مدرب الإنتاج فى إعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد السقوط فى الجولة الماضية، بينما يأمل أمير عزمى مجاهد فى مواصلة طريقه الناجح مع الفريق وتحقيق الفوز السادس على التوالى والضغط على القناة المتصدر.

وفى نفس التوقيت، تقام مباريات إيسترن كومبانى مع بتروجت، الترسانة مع الإعلاميين، مستقبل وطن مع الاتصالات، العبور مع كهرباء الإسماعيلية.