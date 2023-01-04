شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد خدمات عبد الرحيم دغموم أمام الاتحاد بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عبد الرحيم دغموم لاعب النادى المصرى، إلى دعم صفوف فريقه فى المباراة المقبلة بدورى رابطة الأندية المصرية، والتى تجمع الفريق البورسعيدى والاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 12، والتى يستضيفها ستاد برج العرب.

وكان دغموم قد غاب عن مباراة المصرى الماضية أمام الداخلية، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، صفحة الفوز على الداخلية بهدف نظيف، خلال مباراة الجولة 11 التى جمعت الفريقين على ستاد السويس، وذلك للتركيز على المباراة القادمة أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 12.

من ناحية أخرى، يواصل كريم العراقى ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، برنامجه التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان، وذلك بعد إصابة اللاعب بتمزق خفيف فى منشأ العضلة الخلفية خلال المباراة السابقة أمام أسوان.

ومن المقرر أن يخضع العراقى لفحوصات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة التى تسبق لقاء المصرى أمام الاتحاد السكندرى وذلك لتحديد مدى تماثله للشفاء من الإصابة التى تختلف عن إصابته السابقة التى تسببت فى غيابه عن عدد من المباريات.

وكان مسئولو المصرى البورسعيدى قد دخلوا في مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى الزمالك من أجل إستعارة عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

يذكر أن ، عبد الله جمعة انتقل من المصرى للزمالك بعد فترة تألق كبيرة قضاها داخل صفوف الفريق الساحلى تحت قيادة فنية لحسام حسن المدير الفني الحالي للفريق البورسعيدى