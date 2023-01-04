شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفقد جهود معاذ الحناوي أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأكد غياب معاذ الحناوي مدافع غزل المحلة، عن الفريق في المباراة المقبلة أمام بيراميدز المقرر لها الثالثة إلا الربع من عصر السبت المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، بسبب الإيقاف بعد حصوله علي الانذار الثالث في مباراة سيراميكا.

وبدأ اليوناني بابافاسيلو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، في البحث عن بديل لمعاذ الحناوي، وذلك بعد تأكد غيابه عن مباراة غزل المحلة أمام بيراميدز .

حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحرز أهداف فريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم في الدقيقة 54 من علامة الجزاء عقب عرقلة النيجيري جون إيبوكا من قبل معاذ الحناوى بينما عزز أحمد ياسر ريان بالهدف الثانى فى الدقيقة 91 و فى الدقيقة الاخيرة من عمر الوقت البدل الضائع تمكن أحمد القرموطى من تسجيل الهدف الثالث .

يحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وهُزم في مثلهم، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل مثلهم.