شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يُسقط الحمام ويواصل صدارة مجموعة بحري وطنطا يهزم أبو قير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق دكرنس فوزا صعبا على الحمام بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من مجموعة بحرى والإسكندرية في القسم الثانى.

بهذا الفوز يواصل دكرنس التحليق بصدارة مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 26 نقطة، فيما بقى الحمام عند النقطة 13 في المركز الثالث عشر، ليستفيد دكرنس من تعثر منافسيه في هذه الجولة.

وخطف المنصورة تعادلا صعبا أمام الهلال بالضبعة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة، في الوقت الذي تعادل فيه بلدية المحلة مع المجد السكندرى بهدف لمثله.

وحقق طنطا فوزا مهما على أبو قير للأسمدة في عقر داره، ليواصل عمرو أنور صحوته ويرفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق 4 نقاط خلف دكرنس المتصدر.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة بحرى كالتالى..

المصرى بالسلوم 2 / 0 نبروه

بلدية المحلة 1 / 1 المجد السكندرى

الحمام 1/ 2 دكرنس

المنصورة 2 / 2 الهلال بالضبعة

أبو قير للأسمدة 0 / 1 طنطا

بايونيرز 0 /0 كفر الشيخ

الأوليمبى 0 / 0 سبورتنج

جمهورية شبين 0 / 0 بروكسى