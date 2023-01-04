شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع ميدو مع لاعبي الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، جلسة مع اللاعبين لحثهم على ضرورة مضاعفة الجهد وبذل كل ما لديهم خلال الفترة المقبلة بغية الخروج من أزمة نزيف النقاط.

وطالب ” ميدو ” لاعبيه بضرورة إستعادة مسيرة الانتصارات في مواجهة حرس الحدود الصعبة والبدء نحو تصحيح المسار سعيًا لتحسين ترتيب الفريق الذي لا يليق به بجانب إعادة البسمة للجماهير.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على حرس الحدود الأحد المقبل بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الممتاز.

تعرض محمود الشبراوي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لكدمة فى القدم وذلك على خلفية مشاركته في لقاء فريقه أمام البنك الأهلي مساء أمس الثلاثاء لحساب الجولة الحادية عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

صرح بذلك الدكتور مجدي باز طبيب الدراويش مشيرًا إلى أن تلك الكدمة لن تمنعه من التواجد في اللقاء المقبل أمام حرس الحدود.

وأكمل طبيب الإسماعيلي أن صفوف الفريق مكتملة بإستثناء الثنائي كريم عرفات ومحمد نصر نظرًا لحاجتهما لفترة تأهيل من الإصابة