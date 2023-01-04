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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر من نسخة الموسم الماضي، والتي تأهل إليها الفريق الأحمر عقب الفوز على المقاولون العرب في دور الثمانية، بينما صعد الفريق السكندري عقب الفوز على منتخب السويس.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي ضد سموحة في الخامسة مساء يوم الاثنين 16 يناير الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام، بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بالكأس

تذاع مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر على قناة أون تايم سبورت باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري وكأس مصر.

الأهلي يستعد لمباراة إنبي في الدوري

يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الاربعاء استعداداته لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة مساء غداً الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأهلي مرانه الأخير على ملعبه بستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويستمر غياب الخماسى أكرم توفيق وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر وبيرسى تاو ومصطفى شوبير عن الاهلى في مباراة انبى بسبب الإصابة حيث أجري أكرم توفيق جراحة الرباط الصليبى، فيما لا يزال عمار حمدى في مرحلة التأهيل الأخيرة من نفس الإصابة، ويعانى طاهر من جزع فى الرباط الداخلى للركبة، ويشكو بيرسى تاو من تمزق بالعضلة الضامة، وأصيب مصطفى شوبير بقطع فى غضروف الركبة.