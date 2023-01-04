شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلي في مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني فريق الأهلي من عدة غيابات مؤثرة في مباراة إنبي غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري، في ظل الإصابات الكثيرة التي ضربت لاعبي الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

ويغيب عن الأهلي كلا من طاهر محمد وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير للإصابة وعمار حمدي لعدم الجاهزية الفنية، فيما لم يتحدد موقف الثنائي حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم من اللحاق بمباراة إنبي.

ويتصدر الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 مباريات.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثية نظيفة في آخر مبارياته بمسابقة الدوري، حيث تحسنت نتائج الفريق الأحمر بعدما استعاد الانتصارات في المباراة الأخيرة بعدما تعادل مع سموحة وسيراميكا في الجولتين السابقتين.