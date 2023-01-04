شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن عودته إلى سموحة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن مهاجم الأهلي عودته إلى ناديه السابق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بناءا على رغبة طارق العشري المدير الفني للفريق السكندري الذي طلب التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجوم سموحة في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

وكتب حسام حسن عبر "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "عودة" وهو يرتدي قميص سموحة.

وكشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل الصفقة التبادلية مع النادي الأهلي والتي تقضي بانتقال خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق السكندر إلى القلعة الحمراء في مقابل انتقال ثنائي الأهلي زياد طارق وحسام حسن إلى سموحة.

قال فرج عامر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن انتقال حسام حسن إلى سموحة تم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وليس له علاقة بصفقة خالد عبد الفتاح، وهو إعارة وفقا لبنود صفقة بيع حسام حسن إلى القلعة الحمراء منذ موسم ونصف.

أوضح رئيس سموحة أن خالد عبد الفتاح سينضم إلى الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور ، مقابل استعارة زياد طارق من الأهلي لمدة موسم ونصف الموسم.

شدد عامر على أن الأهلي يحق له شراء خدمات خالد عبد الفتاح بشكل نهائي نظير دفع 10 ملايين جنيه في نهاية الموسم الحالي اذا رغب في تحويل الإعارة إلى بيع نهائي.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي لحسم العديد من الصفقات التي يحتاجها الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر خلال الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل سد الثغرات في خطوط الفريق الأحمر.