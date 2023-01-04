شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلق على حقيقة تفاوض الأهلي مع جبنة وفايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي المقاولون العرب حقيقة ما يتردد عن تفاوض مسئولي النادي الأهلي مع ناديه بشأن التعاقد مع الثنائي عبد الرحمن خالد "جبنة" وعمر فايد ثنائي ذئاب الجبل.

أكد المصدر أن ناديه لم يتلق أية مفاوضات أو اتصالات رسمية أو شفوية بشأن التعاقد مع الثنائي جبنة وفايد، مشيرا إلى أنه لا توجد أية عروض حتى يتم البت فيها.

وفيما يخص موقف المقاولون من بيع عمر فايد، شدد المصدر على أن إدارة الذئاب لا تفكر في بيع اللاعب داخل مصر، ولو تخلت عن اللاعب سيكون لاحتراف الخارجي، لاسيما وأنه يملك المؤهلات التي تساعده على اللعب في أوروبا.

وخرجت تقارير صحفية تشير إلى اهتمام الأهلي بالتعاقد مع عبد الرحمن جبنة لاعب المقاولون والذي يجيد اللعب في مركزي رقم 8 و10 ويقدم عروضا طيبة مع فريقه في الموسم الحالي.

كما أوضحت بعض التقارير عن تقديم عرض من قبل الأهلي من أجل التعاقد مع عمر فايد قلب دفاع منتخب الشباب والمقاولون العرب لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.