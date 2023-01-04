شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 4 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 / 1 / 2023 العديد من الاخبار ، منها عرضين من السعودية لاوباما ، بيراميدز يتوصل لاتفاق مع باتشيكو لقيادة الفريق خلفًا لتاكيس جونياس.

بيراميدز يتوصل لاتفاق مع باتشيكو لقيادة الفريق خلفًا لتاكيس جونياس

توصل مسئولو نادي بيراميدز لاتفاق نهائي مع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، لتولي قيادة الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة، بعدما استقرت الإدارة علي إقالة اليوناني تاكيس جونياس.

فرج عامر: ننتظر موافقة كولر على ضم عمار ومغربي من الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اهتمام ناديه بالتعاقد مع ثنائي الأهلي عمار حمدي ومحمد مغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، من أجل تدعيم صفوف الفريق السكندري في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

طبيب الأهلى يمنح أكرم توفيق راحة أسبوع قبل بدء العلاج الطبيعى

منح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى ، أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق راحة سلبية لمدة أسبوع عقب عودته من النمسا أمس الثلاثاء حيث أجري هناك جراحة الرباط الصليبى ، ومن المقرر أن يبدأ أكرم توفيق عقب الراحة السلبية مرحلة العلاج الطبيعى وبعدها يتوجه لقطر لخوض مرحلة التأهيل هناك.

الباطن أحدهما.. أوباما يتلقى عرضين فى الدورى السعودى والزمالك يرحب

تلقى يوسف أوباما صانع ألعاب نادى الزمالك عرضين للرحيل عن الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أبدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى موافقته على رحيل اللاعب.

ثنائى الأهلى ينضم لتدريبات سموحة غدا استعدادا لمواجهة فاركو بالدورى

ينتظم ثنائى الأهلى حسام حسن وزياد طارق المنضمان حديثا إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة، غدا في تدريبات الفريق السكندرى استعدادا لمواجهة المقرر لها الأحد المقبل فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى.

شوبير يكشف موقف محمود كهربا من اللعب مع الأهلى بعد 11 يناير

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن اتحاد الكرة المصرى خاطب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن موقف محمود كهربا لاعب الأهلى من المشاركة فى المباريات بعد انتهاء مدة إيقافه يوم 11 يناير الجارى من قبل فيفا.

الإسماعيلى يستعيد جهود حمدى النقاز أمام حرس الحدود بعد انتهاء الإيقاف

يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو جهود التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، فى مباراة حرس الحدود المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى بعد انتهاء الإيقاف.