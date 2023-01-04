شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول تؤكد مشاركتها فى البطولة العربية للأندية للطائرة حتى الآن بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت اللجنة المنظمة لبطولة العربية للأندية لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري اللعبة ونائب رئيس الاتحاد العربي، موافقات رسمية من 5 دول على المشاركة في البطولة.

وجاء خمس دولة كالتالي :"الزمالك المصري والأهلي المصري والوكرة القطري والأهلي القطري وبني ياس الإماراتي أول المؤكدين للمشاركة في البطولة العربية للأندية بالقاهرة، ومن المتوقع أن يُشارك في البطولة أكثر من 20 ناديًا.

كما نجح مجلس الإدارة في الحصول على موافقة رئيس هيئة ستاد القاهرة بتوفير ثلاث صالات لاستضافة البطولة؛ حيث سيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات بينما تستقبل صالة رقم أربعة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة.

وحدد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر يوم 14 يناير آخر فرصة لتلقي موافقات الأندية التي ترغب في المشاركة في البطولة العربية.

وتستضيف مصر بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة على صالة استاد القاهرة خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس الجاري.