تعرف على تشكيلة فاركو وطلائع الجيش بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهازين الفنيين لفريقى فاركو وطلائع الجيش تشكيلة فريقهما التي ستخوض مباراة اليوم المقرر إقامتها بعد قليل بإستاد الإسكندرية في ختام فاعليات الجولة الحادية عشر للدورى .

تشكيلة فاركو

حراسة المرمى : محمد سعيد شيكا

خط الدفاع : أحمد مودى – عبد الله بكرى – جابر جابر – أحمد الصغيرى

خط الوسط : على البحراوى – احمد فؤاد – محمود حمادة – سوكارى

خط الهجوم : عمرو جمال – شكرى نجيب

تشكيلة طلائع الجيش

حراسة المرمى : عمر رضوان

خط الوسط : محمد فتح الله – احمد عبد الرحمن زولا – محمد دياب – محمد سمير

خط الوسط : كريم طارق – إسلام محارب – أحمد سمير – على حمدى – احمد متعب

خط الهجوم : خالد قمر

يحتل فريق فاركو المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، حيث حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف ، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.