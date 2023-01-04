شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: ننتظر موافقة كولر على ضم عمار ومغربي من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اهتمام ناديه بالتعاقد مع ثنائي الأهلي عمار حمدي ومحمد مغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، من أجل تدعيم صفوف الفريق السكندري في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

قال فرج عامر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": خاطبنا الأهلي بشأن ضم عمار ومغربي وننتظر موافقة مارسيل كولر المدير الفني بشأن الموافقة على خروج الثنائي للإعارة أو الرفض وهو ما سيتحدد خلال الساعات القادمة".

وتحدث فرج عامر تفاصيل الصفقة التبادلية مع النادي الأهلي والتي تقضي بانتقال خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق السكندر إلى القلعة الحمراء في مقابل انتقال ثنائي الأهلي زياد طارق وحسام حسن إلى سموحة.

تابع أن انتقال حسام حسن إلى سموحة تم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وليس له علاقة بصفقة خالد عبد الفتاح، وهو إعارة وفقا لبنود صفقة بيع حسام حسن إلى القلعة الحمراء منذ موسم ونصف.

أوضح رئيس سموحة أن خالد عبد الفتاح سينضم إلى الأهلي لمدة 6 شهور ، مقابل استعارة زياد طارق من الأهلي لمدة موسم ونصف الموسم.

شدد عامر على أن الأهلي يحق له شراء خدمات خالد عبد الفتاح بشكل نهائي نظير دفع 10 ملايين جنيه في نهاية الموسم الحالي اذا رغب في تحويل الإعارة إلى بيع نهائي.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي لحسم العديد من الصفقات التي يحتاجها الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر خلال الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل سد الثغرات في خطوط الفريق الأحمر.