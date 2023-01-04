شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يمنح مصطفى شوبير راحة 48 ساعة قبل بدء العلاج الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب عودته من النمسا أمس الثلاثاء حيث أجري هناك جراحة غضروف الركبة ، ومن المقرر أن يبدأ مصطفى شوبير عقب الراحة السلبية مرحلة العلاج الطبيعى وبعدها يتوجه لقطر لخوض مرحلة التأهيل هناك.

تعرض مصطفى شوبير، للإصابة؛ أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق قبل مباراة بيراميدز، التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

ولم يخض مصطفى شوبير أي مباراة الموسم الحالي بقميص الأهلي ، وإجمالا لعب 8 مباريات بقميص الفريق في جميع المسابقات حافظ على نظافة شباكه في 4 واستقبل 4 أهداف فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الخامسة مساء الخميس باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في ثمانية لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف.