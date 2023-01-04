شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكومى يجتمع مع ميدو لتحديد صفقات الإسماعيلى الشتوية والان مع تفاصيل الخبر
وطلب ميدو من إدارة الاسماعيلى التعاقد مع خمسة صفقات قوية في الميركاتو الشتوي لتعويض المحترفين الأجانب الذين هربوا من صفوف الفريق أمثال التونسي نور الزمان الزموري والفلسطيني خالد النبريص والجزائري محمد بن خماسة بجانب رحيل الثنائى عمر الوحش ومحمد الشامى للمصرى وغموض موقف عبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى.
ويستعد الاسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصرى.
وواصل الإسماعيلي نتائجه السلبية بعد التعادل مع البنك الأهلي بدون أهداف فى المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام.
فى سياق آخر قال أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى أنه كان يتمنى الفوز على البنك الأهلى بالدورى، وواصل الإسماعيلى نتائجه السلبية بعد التعادل مع البنك الأهلى بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت مساء الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري العام، وتابع: "كنا نتمنى تحقيق الفوز ولكن حصدنا نقطة سنبني عليها أمام حرس الحدود فى المباراة المقبلة"، وأضاف : "سعيد بتركيز اللاعبين في مباراة اليوم، هناك سلبيات ولكن الإيجابيات كثيرة".