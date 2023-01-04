شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكومى يجتمع مع ميدو لتحديد صفقات الإسماعيلى الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المهندس يحيى الكومى رئيس النادى الإسماعيلى اجتماعاً مع أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة لتحديد الصفقات المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الدراويش الذى يعانى في مسابقة الدوري المصري ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في أربعة لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدف.

وطلب ميدو من إدارة الاسماعيلى التعاقد مع خمسة صفقات قوية في الميركاتو الشتوي لتعويض المحترفين الأجانب الذين هربوا من صفوف الفريق أمثال التونسي نور الزمان الزموري والفلسطيني خالد النبريص والجزائري محمد بن خماسة بجانب رحيل الثنائى عمر الوحش ومحمد الشامى للمصرى وغموض موقف عبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصرى.

وواصل الإسماعيلي نتائجه السلبية بعد التعادل مع البنك الأهلي بدون أهداف فى المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام.