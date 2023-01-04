شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يطلب استعارة عبد الله جمعة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو المصرى البورسعيدى في مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى الزمالك من أجل إستعارة عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

كان عبد الله جمعة انتقل من المصرى للزمالك بعد فترة تألق كبيرة قضاها داخل صفوف الفريق الساحلى تحت قيادة فنية لحسام حسن المدير الفني الحالي للفريق البورسعيدى

ويرتبط عبد الله جمعة بذكريات قوية مع التوأم منذ أن كان لاعبا بالمصرى وقبل انتقاله للقلعة البيضاء ، وقد خرج اللاعب من حسابات البرتغالى جيسفالدوا فيريرا منذ بداية الموسم ولم يشارك مع الفريق إلا لدقائق قليلة مما جعله يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق من أجل العودة للمشاركة من جديد .

من ناحية أخرى يركز البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك على تصحيح أخطاء اللاعبين التى وقعوا فيها فى لقاء أسوان والتى كلفتهم الخسارة بهدفين مقابل هدف وأدت لتراجع ترتيب الفريق للمركز الثانى برصيد 24 نقطة عقب فوز الأهلى على بيراميدز بثلاثية نظيفة وارتفاع رصيده إلى 27 نقطة.

كان الزمالك قد خسر مباراة أسوان فى كبرى مفاجآت بطولة الدورى بهدفين مقابل هدف بعد أداء سئ من جانب لاعبى الفريق الأبيض طوال أحداث المباراة بالرغم من مشاركة جميع اللاعبين الذين نجحوا فى تحقيق الإنتصارات الأخيرة للفريق.