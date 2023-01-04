شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن صفقة انضمام يعقوبو للأهلى في الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الأهلي من الإعلان عن صفقة ضم عبد العزيز يعقوبو "عزيز"، لاعب فريق رايو أفي البرتغالي لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر في النصف الثانى من الموسم وقبل مشاركة الفريق في منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: هل أنهى الاهلى كافة تفاصيل التعاقد مع يعقوبو ؟

ج: حسم الأهلي كافة التفاصيل بشأن المهاجم الجديد على مستوى البنود الشخصية للاعب إلى جانب إدارة ناديه ، لصفقة تمت بما يفوق 2 مليون دولار، واللاعب ينتظم في التدريبات بعد مباراة الأهلي المقبلة أمام انبى.

س: كم يبلغ عمر يعقوبو وماهو مركزه ؟

ج: يلعب عزيز (24 عامًا) ضمن صفوف فريق رايو آفي البرتغالي، ويحمل الجنسية الغانية.. كما أنه يجيد في مركز رأس الحربة.

س: ماذا عن رحلة يعقوبو مع الكرة ؟

ج: بدأ يعقوبو مشواره في كرة القدم مع فريق أكاديمية "تشاريتي ستارز" في غانا، ثم انطلق لفريق فريق فيزيلا البرتغالي.

وانضم يعقوبو لفريق فيتوريا جيمارايش في 2019، ثم أُعير لفريق إستوريل برايا موسم 2020-2021، قبل أن تتم إعارته مجددًا لفريق ريو آفي بعد موسم واحد فقط، حتى تم الحصول على خدماته بشكل نهائي مقابل مليون يورو.

س: ماهى القيمة التسويقية ليعقوبو ؟

ج: تبلغ القيمة التسويقية للاعب 2.5 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

س: ماذا قدم يعقوبو هذا الموسم في الدوري البرتغالى ؟

ج: شارك اللاعب في 15 مباراة مع ريو آفي بمختلف المسابقات للموسم الحالي، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 3 آخرين.

إجمالاً خاض 120 مباراة خلال في مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 50 هدفًا.

س: متى يعلن الاهلى عن صفقة يعقوبو بشكل رسمي ؟

ج: الأهلي ينوي الإعلان عن الصفقة، بعد خطوة اجتياز اللاعب الكشف الطبي خلال ساعات قليلة.