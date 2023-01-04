شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الأهلى ينضم لتدريبات سموحة غدا استعدادا لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم ثنائى الأهلى حسام حسن وزياد طارق المنضمان حديثا إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة، غدا في تدريبات الفريق السكندرى استعدادا لمواجهة المقرر لها الأحد المقبل فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى.

وأكد طارق العشرى المدير الفني لفريق سموحة، أن اللاعبين سينضمان غدا الخميس للتدريبات، خاصة أنه في احتياج لخدماتهما في مواجهة فاركو، وبالأخص حسام حسن بسبب معاناة الفريق من العقم التهديفى والنقص في خط الهجوم.

أعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة، استعارة حسام حسن مهاجم الأهلى لمدة 6 أشهر مقابل إعارة خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق السكندرى للأهلى لنهاية الموسم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك أن سموحة نجح فى استعارة حسام حسن مهاجم الأهلى لنهاية الموسم، مقابل استعارة الأهلى للظهير الأيمن خالد عبد الفتاح لنهاية الموسم مع أحقية الشراء فى نهاية الموسم.

ويسعى طارق العشرى لضم عناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل إعادة الفريق للمكانة الطبيعية له فى مقدمة الجدول.

كما يسعى فرج عامر لتدعيم الفريق بعدد من الصفقات السوبر للخروج بالفريق من سلسله النتائج غير المُرضية التى يتعرض لها الفريق السكندري بقيادة مدربه طارق العشري، خاصة أن سموحة يعاني من غيابات مؤثرة أبرزها النيجيري جونيور أجاى الذى تعرض للإصابة فى بدايه الموسم الجاري.

وتعادل فريق فيوتشر مع سموحة 1 /1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر فى منافسات بطولة الدوري المصرى لكرة القدم.

يحتل فريق سموحة بقيادة طارق العشري، المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 11 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 4 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.