شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوصل لاتفاق مع باتشيكو لقيادة الفريق خلفًا لتاكيس جونياس والان مع تفاصيل الخبر
ومن المنتظر أن يصل باتشيكو القاهرة خلال الأيام المقبلة لتولي مهمة القيادة الفنية، لاسيما وإن بيراميدز يستعد حاليًا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة.
وسادت حالة من الغضب داخل إدارة نادى بيراميدز من الأداء الذى ظهر به فريق بيراميدز أمام الأهلى، والخسارة الثقيلة التى تعرض لها الفريق، مما دفع الإدارة للاستقرار علي إقالة تاكيس جونياس خاصة وإن الفريق بعد الجولة الحادية عشر بالدورى فى المركز الرابع، وهو عكس طموح الإدارة.
أستقر مسئولى نادى بيراميدز علي إقالة اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق الكرة الأول، من منصبه، والاستعانة بمدرب أجنبى جديد بعد الاخفاق الذى حدث أمام الأهلى والخسارة بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري، وأدار اللقاء البولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم الأخير بقطر.
سجل ثلاثية الأهلي، عمرو السولية هدفين، والهدف الثالث داء بالنيران الصديقة من أحمد سامي مدافع بيراميدز، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة ويستعيد قمة الدوري، فيما يتوقف رصيد بيراميدز عند 20 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول المسابقة.