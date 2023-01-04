شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوصل لاتفاق مع باتشيكو لقيادة الفريق خلفًا لتاكيس جونياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادي بيراميدز لاتفاق نهائي مع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، لتولي قيادة الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة، بعدما استقرت الإدارة علي إقالة اليوناني تاكيس جونياس.

ومن المنتظر أن يصل باتشيكو القاهرة خلال الأيام المقبلة لتولي مهمة القيادة الفنية، لاسيما وإن بيراميدز يستعد حاليًا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة.

وسادت حالة من الغضب داخل إدارة نادى بيراميدز من الأداء الذى ظهر به فريق بيراميدز أمام الأهلى، والخسارة الثقيلة التى تعرض لها الفريق، مما دفع الإدارة للاستقرار علي إقالة تاكيس جونياس خاصة وإن الفريق بعد الجولة الحادية عشر بالدورى فى المركز الرابع، وهو عكس طموح الإدارة.