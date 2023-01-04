الامارات | كشف حقيقة الصورة الغامضة.. سيلفي بجوار "نعش بيليه"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، عن السبب وراء التصوير بجوار نعش الأسطورة الراحل بيليه، حيث تسبب إنفانتينو في حالة من الجدل، بعدما شوهد وهو يبتسم بجوار نعش بيليه خلال التقاطه لصورة "سيلفي" مع ليما زميل بيليه السابق في فريق سانتوس.

وشارك إنفانتينو في عزاء الأسطورة الذي فارق الحياة يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وقام المشجعون بالوقوف في طابور زاد طوله عن كيلو متر لتوديع الملك البرازيلي في مشهد تاريخي.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن سر هذه الصورة حيث قال: "أود أن أوضح الأمر، بأنني كان لي الشرف بطلب بعض الزملاء وأفراد عائلة بيليه بالتقاط صورة معي ومن الواضح أنني وافقت على الفور، أشعر بالفزع بعد معرفتي بالانتقادات التي تعرضت لها بسبب هذه الصور".

وأضاف: "بالنسبة للسيلفي على وجه التحديد، فإن زملاء بيليه طلبوا التقاط صورة جماعية لنا لكنهم لم يعرفوا كيفية القيام بذلك، لذلك أخذت هاتف أحدهم والتقطت الصورة".

وأعرب إنفانتينو عن عدم ممانعته للتعرض لأي انتقادات لاذعة في سبيل تقديم المساعدة إلى زملاء بيليه الذين ساهموا في كتابة صفحات أسطورية لكرة القدم.