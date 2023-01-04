الامارات | مدرب ليفربول ينفي إجراء محادثات مع بيلينغهام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أنه التقى مع الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلينغهام لاعب بوروسيا دورتموند وعائلته، لإقناعه بالانتقال إلى ليفربول. وتردد أن ليفربول وعدة أندية أوروبية كبرى ترغب في ضم بيلينغهام 19 عاما، الذي يقدم مسيرة قوية مع دورتموند كما تألق مع منتخب إنجلترا في مونديال قطر 2022. ويمتد عقد بيلينغهام مع دورتموند حتى 2025، وبالتالي أي نادي يرغب في ضمه سيكون عليه أن يدفع ما يقارب 100 مليون يورو (106 ملايين دولار).

ولكن كلوب المدرب السابق لدورتموند لم ينكر اهتمامه بشكل عام باللاعب الشاب، لكنه قال لصحيفة "سبورت بيلد" الأسبوعية اليوم الأربعاء أنه لم يجر معه أي محادثات. وأوضح كلوب "هذه الأمور غير جائزة مطلقا لأنه مرتبط بعقد مع بوروسيا دورتموند وهذا الأمر غير محتمل من دون الحصول على موافقة، لذا فالأمر غير صحيح".

وأشار "جود لاعب رائع ونعرفه بالطبع، سيكون من الغباء عدم مراقبته، لكن ليس هناك المزيد ليقال في اللحظة الحالية". وأكد مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند لصحيفة "فيست دويتشه الجماينه تسايتونج" أن النادي يرغب في مناقشة مصير بيلينغهام في أقرب فرصة "لأنه من المهم لكافة الأطراف أن تكون الأمور واضحة".