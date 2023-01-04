من «انت فارد نفسك ليه» إلى «من أنا كي أنتقده».. طارق يحيي يتراجع عن هجومه على فيريرا مدرب الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجع طارق يحيى، نجم الزمالك السابق والإعلامي الحالي، عن تصريحاته التي هاجم فيها المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب الهزيمة أمام أسوان في مسابقة الدوري المصري.

وكان الزمالك قد خسر امام أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر المسابقة المحلية، ليفقد الأبيض صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد أن فاز الأهلي على بيراميدز بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما يتجمد رصيد أبناء ميت عقبة عند النقطة 24.

وبعد خسرة الزمالك أمام أسوان، هاجم طارق يحيي فيريرا بشكل قوي، حيث قال في تصريحاته عبر قناة الزمالك موجهًا حديثه لـ المدير الفني البرتغالي: "انت فارد نفسك ليه؟".

ووفقاً لموقع "بطولات"، قال يحيي في معرض هجومه على فيريرا قبل أيام: "يجب أن يستفيق جهاز الزمالك، فيريرا منع أسامة نبيه من الحديث مع اللاعبين البدلاء، لماذا؟ أسامة مدرب عام ويحاول أن يساعد، البرتغالي (فارد نفسه)".

وتعليقاً على هجومه القوي على مدرب الزمالك، قال طارق يحيي في تصريحاته عبر قناة الزمالك خلال مداخلة في برنامج "زملكاوي": "أنا أتحدث لمصلحة النادي، لأنني أنتمي لهذا الكيان، أنا أنتقد الأداء في مباراة وليس في العموم، ولا أستطيع أن التحدث عن فيريرا ولا أي مدرب للفريق بشكل سيء، أشرت فقط لتغيير طريقة اللعب، وقلت فزنا على الإسماعيلي بطريقة معينة لماذا نغيرها".

وأضاف الإعلامي: "هل حديثي فيه إساءة لفيريرا؟ أنا انفعلت لأننا نعمل داخل النادي وليس مثل باقي الجماهير، ونعرف الكوارث التي يُعاني منها بسبب الأزمة المالية، أنا لم أنام منذ أمس وكنت في القناة من الثانية ظهرًا وحتى الثانية صباحًا، ورأيت حزن الجماهير التي سافرت وعادت، هل سأكون هادئ؟".

وتابع: "خلال الاستوديو التحليلي، المحللون كانوا يتحدثون عن تغيير طريقة اللعب، نحن نتحدث في الأمور الفنية، أنا صنعت أندية لم تكن على الخريطة، ودربت أندية كثيرة، وعندما أتحدث في الأمور الفنية الناس يستمعون لنا".

واختتم: "أنا لا أهاجم أحدا وانتقدت طريقة لعب الزمالك أمام أسوان، (مين أنا عشان أهاجم فيريرا) أنا انتقدت طريقة لعب جعلتنا نخسر قمة الدوري"، بحسب ما نقل موقع "بطولات".