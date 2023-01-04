الامارات | رونالدو يشارك مع النصر أمام الطائي في الدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدوسيشارك في مباراة النصر غدا الخميس أمام الطائي على ملعب مرسول بارك في الرياض بالدوري السعودي لكرة لقدم.

ويدخل نادي النصر المباراة وهو يضم النجم العالمي كريستيانو رونالدو بعدما خاض أمس الثلاثاء، أول تدريباته بشعار فريقه الجديد، وذلك بعد نهاية حفل تقديمه بملعب مرسول بارك في الرياض، وبحسب صحيفة «عاجل سبورت» قد يشارك قائد المنتخب البرتغالي في المباراة.

وتعاقد النصر يوم السبت الماضي مع النجم البرتغالي بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.بعدما كان فسخ تعاقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل بطولة كأس العالم بقطر.

وأعلن الأسطورة كريستيانو رونالدو خلال كلمته في حفل تقديمه جاهزيته البدنية لخوض مباريات النصر المقبلة.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثاني، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.