الامارات | ميسي يعود الى تمارين سان جرمان بعد احتفالات الفوز بكأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد المهاجم الدولي ليونيل ميسي المتوّج بطلاً لمونديال قطر 2022 مع الأرجنتين في ديسمبر الماضي، إلى مركز تدريب باريس سان جرمان، وفق ما أعلن نادي العاصمة الفرنسية الاربعاء.

غادر الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات مسقط رأسه في روساريو مساء الاثنين مع أسرته وهبطت طائرته في مطار لو بورجيه شمال باريس الثلاثاء.

ونشر حساب سان جرمان على تويتر صوراً لوصول ميسي ولقاءه بزملائه «ليو ميسي عاد الى المركز التدريبي هذا الصباح بعد إنجازه في كأس العالم».

بعد احتفالات ضخمة وصاخبة في بلاده بعد قيادته الارجنتين أخيرًا الى لقبها الثالث في تاريخها ومحققًا الكأس التي طال انتظارها، استفاد أفضل لاعب في مونديال قطر من الراحة لبضعة أيام مع عائلته قبل أن ينضم إلى زملائه في الفريق الباريسي.

بات آخر لاعب في سان جرمان شارك في المونديال يعود إلى التدريبات بعد أمثال الفرنسي كيليان مبابي الذي سجّل هاتريك في النهائي الناري (3-3 الوقت الاصلي، 4-2 في ركلات الترجيح)، وكذلك أشرف حكيمي الذي وصل مع المغرب الى الدور نصف النهائي في إنجاز تاريخي إفريقي وعربي غير مسبوق، علمًا أنهما عادا الى التمارين بعد 3 أيام فقط من نهائي كأس العالم في 21 ديسمبر.

وشارك اللاعبان في مباراتي سان جرمان خلال الاعياد في الدوري (الفوز على ستراسبورغ 2-1، والهزيمة في لنس 3-1) قبل أن يحصلا على عشرة أيام من الراحة.

يخوض فريق العاصمة الجمعة الدور الـ32 من كأس فرنسا في شاتورو، على الارجح من دون ميسي الذي قد يعود إلى الملاعب ضد الضيف أنجيه في الدوري الاربعاء المقبل.

حقق ميسي بداية رائعة للدوري مسجلا 7 أهداف و10 تمريرات حاسمة ليساهم في تصدّر سان جرمان الترتيب.