اخبار الرياضه

عبدالله خليل يقود كاراتيه نادي الصيد اكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله خليل يقود كاراتيه نادي الصيد اكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

تولي عبدالله خليل القيادة الفنية لفريق الكاراتيه لنادي الصيد فرع أكتوبر، خلال الفترة المقبلة ، نظراً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها حيث يقود بالتدريب في العديد من الأندية مثل أندية الأهلي والزمالك وأندية أخري .

 

ويعتبر عبدالله خليل ، عضواً في لجنه المدربين بمنطقة الجيزة للكاراتيه ، وحاصل على حزام اسود ٥ دان ، ومدرب منتخب مصر في مشروع الموهوبين لاعداد جيل مميز في الكاراتيه .

 

ويتكون الجهاز الفني والإداري لرياضة الكارتيه في صيد أكتوبر من ،محمود مطر رئيس جهاز الكاراتيه ، وعبدالله محمد خليل مدير فني الكاراتيه ، وباسم جمال مدرب ، ومحمد عبدالحميد مدرب ، وحسام الدين عبدالمنصف مدرب، وكمال قاسم مدرب، وعلاء ابوالعلا مدرب ، ومحمد صوفي إداري ، ووليد غريب  مدير إداري، ومحمود نصار إداري ، ودكتور عبدالوارث السيد أخصائي إصابات .

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا