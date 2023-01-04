شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله خليل يقود كاراتيه نادي الصيد اكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تولي عبدالله خليل القيادة الفنية لفريق الكاراتيه لنادي الصيد فرع أكتوبر، خلال الفترة المقبلة ، نظراً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها حيث يقود بالتدريب في العديد من الأندية مثل أندية الأهلي والزمالك وأندية أخري .

ويعتبر عبدالله خليل ، عضواً في لجنه المدربين بمنطقة الجيزة للكاراتيه ، وحاصل على حزام اسود ٥ دان ، ومدرب منتخب مصر في مشروع الموهوبين لاعداد جيل مميز في رياضة الكاراتيه .

ويتكون الجهاز الفني والإداري لرياضة الكارتيه في صيد أكتوبر من ،محمود مطر رئيس جهاز الكاراتيه ، وعبدالله محمد خليل مدير فني الكاراتيه ، وباسم جمال مدرب ، ومحمد عبدالحميد مدرب ، وحسام الدين عبدالمنصف مدرب، وكمال قاسم مدرب، وعلاء ابوالعلا مدرب ، ومحمد صوفي إداري ، ووليد غريب مدير إداري، ومحمود نصار إداري ، ودكتور عبدالوارث السيد أخصائي إصابات .