شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يوجه رسالة لجمهور الأهلي بشأن نجلته "ليلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو السولية لاعب وسط الأهلي على توجيه الشكر لكل من قام بدعم ابنته الكبرى "ليلى" خلال مرضها، قبل أن تتعافى من محنتها الصحية.

وكتب السولية في ستوري عبر حسابه على انستجرام: "شكرا لكل الناس على الدعم الفترة اللي فاتت وبالأخص جمهور النادي الأهلي، الحمد لله ليلى كويسة وبخير الموضوع كان بسيط ودلوقتي هي كويسة وزي الفل".

وحصل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بيراميدز، بعدما سجل هدفين من أصل ثلاثة فاز بهما المارد الأحمر خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء الإثنين الماضي على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري، وأدار اللقاء البولندي سيمون مارتشينياك الذي أدار نهائي كأس العالم الأخير بقطر.

سجل ثلاثية الأهلي ، عمرو السولية هدفين وهدف ثالث بالنيران الصديقة من أحمد سامي مدافع بيراميدز وبذلك ارتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة ويستعيد قمة الدوري ، فيما يتوقف رصيد بيراميدز عند 20 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول المسابقة.