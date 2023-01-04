شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. ميار شريف فتاة البحث عن الذهب فى التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت ميار شريف نجمة التنس المصرية حفر اسمها بحروف من ذهب فى عالم اللعبة عالمياً، فى ظل الإنجازات التى تحققها، سواء على صعيد تحقيق البطولات الكبرى أو التقدم فى التصنيف العالمى.

المولد والنشأة

ميار شريف مواليد عام 1996 بدأت ممارسة التنس وهى فى الخامسة من عمرها.

الإنجازات

حققت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، المُلقبة بـ"فتاة مصر الذهبية"، إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام بعدما كانت أول مصرية تشارك فى المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

وحصدت ميار شريف مسبقا العديد من الألقاب التى أثرت فى مسيرتها، أبرزها لقب بطولة ماربيلا الإسبانية، والتى تعد واحدة ضمن سلسلة بطولات التحدى تشالنجر ذات الـ125 نقطة، التى تنظم تحت إشراف رابطة محترفات التنس WTA، وذلك بعد تغلبها على الألمانية تمارا كورباتسش بمجموعتين دون مقابل كانت 7-6, 6-4 بعد أكثر من ساعتين، والتتويج ببطولة ألمانيا للتنس WTA 125k بعد فوزها على الإيطالية مارتينا تريڤيسان 2-0 فى المباراة النهائية.

كما توجت ميار شريف بلقب بطولة كولينا، بعد مسيرة طويلة بالتغلب على كل من التشيلية فرناندا، والتشيكية بريندا في دورالـ 16، وفى ربع النهائي تغلبت على الأمريكية إيما نافارو، حتى التقت مع لاعبة أمريكا كارولين دوليهايد في نصف النهائي وتغلبت عليها أيضا، وحصلت على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة وتحصد اللقب بعد التغلب على منافستها الأوكرانية كاترينا بايندل.

وتقدمت ميار شريف لاعبة منتخب التنس 13 مركزا فى التصنيف العالمى للعبة، لتصل إلى المركز الـ 50 فى التصنيف، وذلك بعد تتويجها ببطولة كولينا التى أقيمت فى تشيلى، والتي بلغ مجموع جوائزها 115 ألف دولار.

من جانبها قالت آمال ثابت والدة بطلة التنس ميار شريف إنها تريد أن تحقق شيئا كبيرا فى هذه الرياضة.