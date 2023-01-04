شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر نادى الزمالك مواجهة نارية مع فريق بيراميدز في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021 / 2022، على استاد القاهرة الدولى وفقا لما أعلنته إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلتقى فريق الزمالك مع بيراميدز 16 يناير الجارى على استاد القاهرة الدولى، في مباراة نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021 / 2022.

حصد الزمالك بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس مصر أمس بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار"، فيما تأهل بيراميدز لهذا الدور بعد الفوز على البنك الأهلى في دور ربع النهائي.

كما تحدد 17 يناير موعدًا لمباراة الأهلي وسموحة ضمن منافسات نفس الدور فى تمام السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك توج بالنسخة الأخيرة لكأس مصر بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي (2-1) في المباراة النهائية، التى أقيمت يوم 21 يوليو الماضي.

باتت مباراة نهائى كأس مصر للموسم الماضى 2020 – 2021، والمقرر لها يوم 3 فبراير المقبل مهددة بالتأجيل بسبب مشاركة النادى الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية فى المغرب فى الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن نهائى كأس مصر (النسخة الماضية) من المفترض أن يكون يوم 3 فبراير المقبل، وسيتم تأجيله حال تخطى الأهلى نظيره سموحة فى نصف النهائى ليقام النهائى فى موعد آخر يتحدد فيما بعد.

ومن المقرر أن تشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية تواجد 3 فرق عربية هى الأهلى المصرى (وصيف بطل دورى أبطال أفريقيا)، والوداد المغربي (بطل دورى البلد المستضيف للبطولة)، والهلال السعودى (بطل النسخة الماضية من دورى أبطال آسيا).