شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات الجولة 12 من عمر الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة من 8 انتصارات و3 تعادلات، ولم يتلق أى هزيمة خلال الموسم الحالى.

ويأتى الزمالك فى وصافة الدورى برصيد 24 نقطة جمعهم من 7 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

فيما يأتى فيوتشر فى المركز الثالث برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 5 مباريات، ثم بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 20 نقطة جمعهم من 6 انتصارات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى 3 مباريات.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:



ترتيب الدوري المصري

الأهلى يستعد لمباراة إنبى فى الدورى

يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها الخامسة مساء غد الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض المارد الأهلى مرانه الأخير على ملعبه باستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويستمر غياب الخماسى أكرم توفيق وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر وبيرسى تاو ومصطفى شوبير عن الأهلى في مباراة إنبى بسبب الإصابة، حيث أجرى أكرم توفيق جراحة الرباط الصليبى، فيما لا يزال عمار حمدى فى مرحلة التأهيل الأخيرة من نفس الإصابة، ويعانى طاهر من جزع فى الرباط الداخلى للركبة، ويشكو بيرسى تاو من تمزق بالعضلة الضامة، وأصيب مصطفى شوبير بقطع فى غضروف الركبة.