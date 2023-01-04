شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يرفض طلب اللاعبين ويستعد لفاركو بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، طلب اللاعبين بالحصول على راحة لمدة 24 ساعة بعد مواجهة فيوتشر التى أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بالتعادل الإيجابى فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى.

وأصر طارق العشرى على مواصلة التدريب من أجل الاستعداد لمواجهة فاركو المقرر لها الأحد المقبل فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى، خاصة أن الفريق مرتبط بمباراة أخرى الأربعاء.

ويبدأ فريق سموحة الاستعداد لمواجهة فاركو فى الرابعة عصر اليوم، على ملاعب الفريق بسموحة، ويسعى العشرى لعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام فيوتشر وتسببت في فقدان نقطتين بعد التقدم في المباراة.

وتعادل فريق فيوتشر مع سموحة 1 /1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر فى منافسات بطولة الدوري المصرى لكرة القدم.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر للنقطة 23 في المركز الثالث لجدول الدوري، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة العاشرة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى. تقدم سموحة في الدقيقة 7 عن طريق حسين فيصل و تعادل مروان محسن لفيوتشر في الدقيقة 18.

يحتل فريق سموحة بقيادة طارق العشري، المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 11 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 4 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

ويسعى طارق العشرى لضم عناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل إعادة الفريق للمكانة الطبيعية له فى مقدمة الجدول.

كما يسعى فرج عامر لتدعيم الفريق بعدد من الصفقات السوبر للخروج بالفريق من سلسله النتائج غير المُرضية التى يتعرض لها الفريق السكندري بقيادة مدربه طارق العشري، خاصة أن سموحة يعاني من غيابات مؤثرة أبرزها النيجيري جونيور أجاى الذى تعرض للإصابة فى بدايه الموسم الجاري.