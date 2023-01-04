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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت رابطة المحترفين موعد مباراة كأس السوبر الإماراتي، المقرر إقامتها بين العين بطل الدوري والشارقة بطل الكأس.

كل ما تريد معرفته حول مباراة السوبر الإماراتي بين العين والشارقة

وتقرر أن يستضيف ستاد آل مكتوم بنادي النصر مواجهة كأس السوبر الإماراتي بين فريقي العين والشارقة، مع تحديد يوم 25 فبراير/ شباط المقبل موعدا لإقامة المباراة.

وستكون هناك مواجهة منتظرة بين العين والشارقة بعد أقل من شهرين على أول ألقاب موسم 2022-2023، إذ يأمل كل منهما في حصد لقب ثان بعد تتويج الأول بطلا للدوري في موسم 2021-2022، والثاني بكأس رئيس الدولة للموسم ذاته.

وستكون النسخة المرتقبة هي الـ15 في تاريخ كأس السوبر الإماراتي للمحترفين، منذ انطلاقها لأول مرة موسم 2008-2009.

وتُوج العين بطلا للدوري في الموسم الماضي بعدما حصد 65 نقطة، فيما ظفر الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة على حساب منافسه الوحدة بالفوز 1-0 في النهائي.

كما أن الجزيرة توج بطلا للنسخة الماضية من بطولة كأس السوبر الإماراتي 2021، بعد فوزه على شباب الأهلي دبي بركلات الترجيح في المباراة النهائية على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين مطلع العام الماضي، وتحديدا يوم 7 يناير/كانون الثاني.

وأصبح الجزيرة بهذا الفوز أحدث المتوجين بكأس السوبر الإماراتي بعد فوزه باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويعتبر شباب الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإماراتي بواقع 5 مرات، آخرها في عام 2020 أمام الشارقة، ويليه العين والوحدة بثلاثة ألقاب لكل منهم، فيما حصد الجزيرة مع الشارقة والإمارات اللقب مرة واحدة.

ينتظر الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، تحديد موقفه من مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على تشيلسي في ملعب "ستامفورد بريدج" غدا الخميس، في قمة مباريات الأسبوع الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي.

ووفقا لما كشفته صحيفة "مانشستر إيفينينج ستاندارد" الإنجليزية، فإنه من المتوقع أن يقوم بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، بإجراء تغييرات على فريقه بعد التعادل 1-1 مع إيفرتون في الجولة الماضية، الذي ترك السيتي بعيدًا عن الصدارة في سباق اللقب مع أرسنال متصدر الترتيب.

وأضافت الصحيفة أن فيل فودن من الممكن أن يعود إلى التشكيل الأساسي في مواجهة تشيلسي، ليتعرض الثنائي رياض محرز وجاك جريليش لخطر الغياب عن المشاركة منذ بداية المباراة.

ورغم غيابه عن المشاركة خلال النصف الأول من الموسم الحالي، غير أن محرز لعب بشكل أساسي مع مانشستر سيتي في الثلاث مباريات الماضية، حيث شارك أمام ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، فضلا عن ليدز يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة مثله.

ومن المتوقع أن يعود البرتغالي جواو كانسيلو للمشاركة أيضا بعد جلوسه على مقاعد البدلاء أمام إيفرتون، وقد تعزز عودة الأرجنتيني جوليان ألفاريز صفوف الفريق السماوي بعد عودته إلى التدريبات عقب تتويجه بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين، ليحصل على فترة راحة طويلة.

ويفقد مانشستر سيتي في رحلة لندن خدمات قلب الدفاع البرتغالي روبن دياز بسبب إصابته في أوتار الركبة، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركة إيمريك لابورت بسبب مشكلة في الظهر، لكنه رغم ذلك يتواجد في التشكيل المتوقع للسيتي.

وسيظهر جوارديولا أمام وسائل الإعلام مساء اليوم الأربعاء للحديث عن أبرز مستجدات فريقه قبل مواجهة تشيلسي.

في حراسة المرمى: إديرسون.

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، إمريك لابورت، جواو كانسيلو.

الوسط: رودري، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا، إيرلينج هالاند، فيل فودين.