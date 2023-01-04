إنتر ميلان أمام نابولي وتوتنهام يواجه كريستال بالاس.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 4 يناير 2023، عدد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات الأوروبية، بجانب مواجهات في بطولة كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى مباراة في الدوري المصري.

وتُلعب اليوم عدة مواجهات بدور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، أبرزهم مباراة إنتر سيتي مع نظيره برشلونة والتي تقام على ملعب انتونيو سولانا.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

فاركو ضد طلائع الجيش وتنطلق المباراة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على On Time Sport HD 1.

كأس ملك إسبانيا

لوغرونييس ضد ريال سوسييداد وتُذاع على SSC EXTRA 3 HD

بونتيفيدرا ضد ريال مايوركا وتُذاع على SSC3 HD

ليناريس ديبورتيفو ضد إشبيلية وتُذاع على SSC EXTRA 2 HD

وتنطلق الثلاث مباريات في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية.

ريال اوفييدو ضد أتلتيكو مدريد وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC EXTRA 1 HD

إنتر سيتي ضد برشلونة وتُذاع على SSC1 HD

ديبورتيفو ألافيس ضد بلد الوليد

وتنطلق المباراتان في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامبتون ضد نوتينجهام فورست وتنطلق المباراة في تمام 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 1

ليدز يونايتد ضد وست هام يونايتد وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 3 HD Premium

كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبير وتُذاع المباراة beIN Sports 1 HD Premium.

أستون فيلا ضد وولفرهامبتون وتُذاع المباراة على beIN Sports 2 HD Premium.

وتنطلق المباراتان في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا ضد ميلان وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

ساسولو ضد سامبدوريا وتُذاع على AD SPORTS Premium 2

وتنطلق المباراتان في تمام 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2:30 عصرًا بتوقيت السعودية.

سبيزيا ضد أتلانتا وتُذاع على Starz Play App

تورينو ضد هيلاس فيرونا وتُذاع على Starz Play App

وتنطلق المباراتان في تمام 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:30عصرًا بتوقيت السعودية.

ليتشي ضد لاتسيو وتُذاع على AD SPORTS Premium 2

روما ضد بولونيا وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

وتنطلق المباراتان في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية.

كريمونيزي ضد يوفنتوس وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا ضد مونزا وتُذاع على AD SPORTS Premium 2

وتنطلق المباراتان في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

انتر ميلان ضد نابولي وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

أودينيزي ضد إمبولي وتُذاع على AD SPORTS Premium 2

وتنطلق المباراتان في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية.