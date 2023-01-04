في حال التأهل لدوري الأبطال.. مدرب نيوكاسل يكشف حقيقة البند المثير للجدل في عقد رونالدو مع النصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن الأنباء المترددة بشأن إمكانية انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق على سبيل الإعارة، في حال تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن رونالدو يملك بندا في عقده مع ناديه الجديد النصر السعودي يسمح له بالانتقال إلى نيوكاسل في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقبل مباراة نيوكاسل وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء وانتهتب التعادل السلبي، رد إيدي هاو على تلك الشائعات قائلاً لشبكة "سكاي سبورتس": "نتمنى لكريستيانو كل التوفيق لكن لا حقيقة في ذلك من وجهة نظرنا"، نافيا ًغمكانية انضمام رونالدو إلى فريقه الموسم المقبل في حال التأهل إلى دوري الأبطال.

واكتمل استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل في أكتوبر 2021، وعلى مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية استثمروا بكثافة في التعاقد مع لاعبين جدد، وتحولت حظوظ النادي من محاولات النجاة من الهبوط للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل نيوكاسل حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، خلف حامل اللقب مانشستر سيتي، بينما يتصدر فريق أرسنال البريميرليج.

وكان رونالدو (37 عاماً) مهاجم مانشستر يونايتد السابق قد انضم إلى نادي النصر السعودي يوم الجمعة الماضي في صفقة تبلغ قيمتها 200 مليون يورو وتستمر عامين ونصف العام بعد فشله في الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية، وقد تم تقديمه لجماهير "العالمي" في استاد "مرسول بارك".

واستقبلته جماهير غفيرة لنادي النصر، وبعد إلقاء كلمة في المؤتمر الصحفي شوهد رونالدو وهو يلتقي بزملائه الجدد في غرفة الملابس. ثم شق طريقه إلى أرض الملعب مرتديا الزي الكامل لناديه الجديد.

وهتف مشجعون باسم رونالدو، بينما كان يطوف الملعب الذي تبلغ سعته 25 ألف مقعد وهو يوقع على الكرات ويرسلها للمدرجات قبل أن تنضم إليه أسرته.

ولم يتمكن رونالدو من الانتقال إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب أجره المرتفع، لكنه انتقل إلى النصر السعودي مقابل 173 مليون جنيه إسترليني في العام حتى عام 2025.