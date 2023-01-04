شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يبدأ اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من جزع أربطة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ كريم فؤاد، لاعب النادى الأهلى، اليوم الأربعاء، فى تنفيذ البرنامج التدريبى والتأهيلى المحدد له للتعافى من جزع أربطة الركبة.

غادر كريم فؤاد مباراة الأهلى أمام بيراميدز بسبب شكواه من آلام خفيفة فى الركبة، وأثبتت الأشعة التى أجراها كريم فؤاد إصابته بجزع فى أربطة الركبة.

وحصل كريم فؤاد على راحة أمس الثلاثاء وسوف يبدأ فى تنفيذ البرنامج التدريبى والتأهيلى المحدد له بدءا من اليوم الأربعاء.

وكان الأهلى قد فاز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدورى الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق إنبى فى الجولة الثانية عشرة من منافسات الدورى الممتاز والمحدد لها الخامسة مساء الخميس على ملعب المقاولون العرب.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 20 هدفا، وتلقت شباكه خمسة أهداف.