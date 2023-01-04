شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى قائد دفاع الأهلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الأربعاء، محمود متولى، مدافع النادى الأهلى، بعيد ميلاده رقم 30، حيث ولد متولى فى 4 يناير عام 1993 بمدينة المنصورة، والتحق بناشئى الإسماعيلى عام 2002 وعمره 9 سنوات، حيث ترك انطباعا جيدا لدى مدرب الفريق، وحقق مع الناشئين بعض البطولات، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول فى الدورى الممتاز فى 13 أبريل 2013 أمام طلائع الجيش، وشارك أيضًا مع الفريق فى بطولة الكونفدرالية 2013.

محمود متولى انضم إلى النادى الأهلى قادماً من الإسماعيلى فى صفقة كلفت الخزينة الحمراء نحو 15 مليون جنيه، خلال الميركاتو الصيفى باحثاً عن التألق بالقميص الأحمر وحجز مقعد أساسى مع منتخب الفراعنة.

أما عن سجل المشاركات الدولية مع منتخب مصر، فشارك مدافع الأهلى فى 19 مباراة مع منتخب الشباب تحت 19 عاماً، كما شارك فى مباراتين مع المنتخب الأوليمبى تحت 23 عام، وتلقى استدعاء للمنتخب الأول، لكنه تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال تدريبات الفراعنة.

وإجمالا شارك محمود متولى فى 38 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 2403 دقائق لعب، لم يسجل أو يصنع وتلقى 4 كروت صفراء، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى مرة ودورى أبطال أفريقيا مرة وكأس السوبر المحلى مرتين بجانب برونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى مرة.

ويعد الدفع بمتولي بل وظهوره بمستوى مميز حتى الآن مفاجأة كبيرة، بعد المسيرة غير الناجحة التي لازمت اللاعب منذ الانتقال للأهلي في 2019.

وتعطلت مسيرة متولى مع الأهلى بسبب الإصابات المتكررة وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع موسم 2019-2020، ثم تلاها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبه لعدة شهور عن الملاعب.

كما تعرض متولى بعد ذلك للإصابة فى أوتار الركبة، بالإضافة للإصابات العضلية التى لاحقته مجددا وأبرزها الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة.

لكن مع الموسم الجديد وعلى عكس المتوقع شارك متولى أساسيا مع كولر الذى يفضل الاستفادة من اللاعب المميز فى التمريرات القصيرة والطولية، إلى جانب ضربات الرأس، وقطع الكرات بشكل مميز للغاية ما يمنح دفاع الأحمر ثنائية مميزة إلى جوار محمد عبد المنعم.