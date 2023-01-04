شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن أحدهما.. أوباما يتلقى عرضين فى الدورى السعودى والزمالك يرحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى يوسف أوباما صانع ألعاب نادى الزمالك عرضين للرحيل عن الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أبدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى موافقته على رحيل اللاعب.

ويسعى فريق الباطن السعودى متذيل ترتيب الدورى السعودى للفوز بخدمات أوباما من أجل مساعدة الفريق للهروب من الهبوط فى نهاية الموسم، واقترب من الاتفاق على كل بنود التعاقد مع إدارة الزمالك التى تمتلك عرضا آخر من نادٍ سعودى لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

ووافق مجلس إدارة الزمالك على رحيل يوسف أوباما على سبيل الإعارة بنية الشراء، وينتظرون وصول العرض الرسمى للتفاوض حول المقابل المادى للصفقة، بعدما وافق البرتغالى جوسفالدو فيريرا على رحيل أوباما.

فى الوقت ذاته يمتلك أوباما عرضًا من نادى الاتحاد السكندرى، الذى أبدى رغبته فى الحصول على خدمات اللاعب ورحب أوباما بالعرض، خاصة أنه يرتبط بعلاقة جيدة مع جمهور زعيم الثغر ومجلس إدارته، ومن المنتظر أن يتم تحديد وجهة اللاعب فى الأيام القليلة المقبلة.