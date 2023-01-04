شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف محمود كهربا من اللعب مع الأهلى بعد 11 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن اتحاد الكرة المصرى خاطب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن موقف محمود كهربا لاعب الأهلى من المشاركة فى المباريات بعد انتهاء مدة إيقافه يوم 11 يناير الجارى من قبل فيفا.

وقال شوبير، خلال تصريحات برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون تايم سبورت: "محامى كهربا أكد أنه يحق له المشاركة من يوم 12 يناير ، وهو ما يتواجد فى قرار الإيقاف حتى انتهاء فترة القيد الأوروبية الثالثة لدى نادى أفيش البرتغالى الذى لعب له كهربا بعد الرحيل عن الزمالك".

وتابع: "المحامى أكد أنه من حق كهربا اللعب حتى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل لحين البت فى قرار جديد بإيقافه، والمحامى أكد أنه لا يوجد ما يمنع مشاركة اللاعب".

شدد: "الأهلى أكد أنه سيتأكد من الفيفا واتحاد الكرة ينتظر الرد من الاتحاد الدولى قبل أن يحصل الأهلى على الضوء الأخضر للعب".

وسبق أن قرر فيفا توقيع غرامة مالية على محمود كهربا بقيمة 2 مليون دولار بعد الرحيل عن الزمالك مع زيادة المبلغ حال تأخره فى دفع الغرامة الموقعة.