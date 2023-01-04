شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات جمعت فاركو والطلائع قبل لقاء الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لنادى فاركو نظيره طلائع الجيش، فى مواجهة قوية، على ملعب استاد الإسكندرية، فى الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة الدورى الممتاز.

ويدخل فاركو المباراة بقيادة إيهاب جلال بحثًا عن الثلاث نقاط لتعديل موقعه بجدول الترتيب، حيث يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة.

والتقى فاركو وطلائع الجيش فى ثلاث مواجهات سابقة قبل مباراة الليلة، حيث فاز طلائع الجيش فى مباراتين، وانتهت الثالثة بالتعادل.

فى الدورى الممتاز الموسم الماضى فاز طلائع الجيش ذهاباً وإياباً بنتيجة 1-0، فيما انتهى لقاء الفريقين فى كأس الرابطة بالتعادل بدون أهداف.

ويدير لقاء فاركو وطلائع الجيش اليوم، تحكيميًا مصطفى عثمان حكم ساحة، وأحمد لطفى مساعد أول، ومحمود كثير مساعد ثان، ومبروك نبيل رابعًا، وأحمد ناجي حكم فيديو، وأحمد توفيق طلب مساعد لتقنية الفيديو.