الإسماعيلى يستعيد جهود حمدى النقاز أمام حرس الحدود بعد انتهاء الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو جهود التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، فى مباراة حرس الحدود المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب حمدى النقاز عن مباراة الإسماعيلى مع البنك الاهلى بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على الكارت الأصفر الثالث له هذا الموسم خلال مشاركته فى مباراة فريقه الأخيرة أمام الزمالك، خاصة أنه سبق وتعرض لهذه العقوبة فى مباراتى الأهلى وغزل المحلة.

فى سياق آخر قال أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى أنه كان يتمنى الفوز على البنك الأهلى بالدورى، وواصل الإسماعيلى نتائجه السلبية بعد التعادل مع البنك الأهلى بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت مساء الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري العام، وتابع: "كنا نتمنى تحقيق الفوز ولكن حصدنا نقطة سنبني عليها أمام حرس الحدود فى المباراة المقبلة"، وأضاف : "سعيد بتركيز اللاعبين في مباراة اليوم، هناك سلبيات ولكن الإيجابيات كثيرة".

وقال : "لدينا لاعبين مميزين في صفوف الإسماعيلي، قلت للاعبين لا تستمعوا لأي انتقادات وضعوا كامل تركيزكم في الملعب، وستأتي النتائج، إلى جانب ذلك نحتاج دعم الجماهير".

وأوضح ميدو : "خرجنا بإيجابيات عديدة من تلك المباراة رغم التعادل وسأعمل على إصلاح الأخطاء لاحقًا".